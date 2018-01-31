FETÖ'nün darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin davada, 15 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
FSM Köprüsünü kapatan FETÖ sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi
31.01.2018 - 20:38 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 20:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün darbe girişiminde FSM Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin davada, 15 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Etiketler : fsm köprüsü,15 temmuz,fetö,
540503 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/15-temmuz/540503.aspx
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