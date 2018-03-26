Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada gıdanın önemi, artan nüfus ve küresel ısınmayla beraber her geçen gün daha da artıyor. Türkiye’de de bu bilince sahip kurumlar, tarımla ilgili oldukça inovatif ve faydalı projeler geliştirmeye devam ediyor. Sadece finansman temini değil birçok alanda çiftçilere verdiği destekle öne çıkan DenizBank, çok farklı bir hizmeti daha hayata geçirdi. Türkiye’nin tarıma dair en kapsamlı mobil uygulaması olan “Deniz’den Toprağa”, Eylül 2017’de, DenizBank müşterisi olsun veya olmasın, bütün üreticilerin hizmetine sunulmuştu. Uygulama, 4 ay gibi bir sürede 32 bin kullanıcıya ulaştı. Üreticilerin tarlalarının sanal bir kaydını oluşturup, bitkinin büyüme sürecine göre öneri alabildiği uygulamada yer alan en güncel hal ve borsa fiyatlarının aktarıldığı bölümde, kiralık traktör aramak ya da uygun durumdaki traktörleri kiraya vermek için kullanılabilecek bir platform da mevcut... “Mühendise Sor” fonksiyonu ile de üreticiler, 7 gün 24 saat, konusunda uzman ziraat mühendislerine sorularını iletebiliyorlar. DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak “Gelen sorular uzman ziraat mühendislerinden oluşan ekibimizin önüne düşüyor, en geç 2 saat içerisinde cevaplanıyor. Kullanıcılar sorularını, fotoğraf ya da video çekerek, ses kaydederek ya da sadece yazılı olarak sorabiliyorlar. Bu sayede bitkide ya da tarlada yer alan herhangi bir zararlının, bilinmedik canlının, beklenmedik bir değişikliğin sadece fotoğrafını ya da videosunu çekerek, bir nevi danışmanlık hizmeti alabiliyorlar. Verdiğimiz hizmet, sadece tarımsal üretime zarar verecek zararlıları, hastalıkları tespit etmek değil. Üretimin daha verimli olması, maliyetlerin düşürülmesi, kârlılığın artırılması, muhtemel risklerden üreticimizin korunması için, aynı zamanda bilim ve teknoloji ile desteklenmiş üretim önerilerini de tarımın emektarlarına ulaştırıyoruz.

Hem üreticimize hem de ülkemize doğrudan katkı sağlayan ve tüm maliyeti DenizBank tarafından karşılanıp üreticimize armağan edilen bir hizmet söz konusu. Bu hizmetten faydalanmak için DenizBank müşterisi olmak da gerekmiyor, ücretsiz indirebildiğiniz uygulamamız aracılığıyla, ziraat mühendislerimize istediğiniz konuda, istediğiniz kadar soru iletebiliyorsunuz” dedi.

Hibe ve destekler de uygulamaya girecek

Bugüne kadar “Deniz’den Toprağa” uygulamasına 2 bin üzerinde soru geldi. En çok soru, buğdayla ilgili oldu. Kategorilerine göre ise, ağırlıklı olarak hibe ve desteklerle ilgili sorular aldığımızı ifade edebilirim. Bu konudaki söz konusu adet fazlalığı, uygulamamıza yakın zamanda bir Hibe-Destek Modülü eklemeye teşvik etti bizi. Bu sayede üreticilerimiz, bazı üretim değerlerini uygulamaya girerek hangi hibe ve destekten, ne tutarlarda faydalanabileceğini anında görebilecek. Çok kısa sürede veterinerlik ve zootekni hizmetlerini de uygulama içerisine dâhil etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.