Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:
https://www.kuveytturk.com.tr/kobi-reklam/kobilerimiz-anlatiyor
Her KOBİ’nin işi başka
06.08.2018 - 23:18 | Son Güncelleme: 07.08.2018 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taş Dünyası’ndan Fatih Bey, işlerinin doğası gereği zamanla yarıştıklarını ve Kuveyt Türk’ün teknolojisi sayesinde işlerini nasıl kolaylaştırdığını anlatıyor.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız:
Etiketler : kobi,
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