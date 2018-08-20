Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye geçtiğimiz yıl 8,07 milyar dolar insani yardım yaparak, ABD, Almanya ve İngiltere gibi en zengin ülkeleri bile geride bıraktı. Önceki yıl listenin ikinci sırasında yer alan Türkiye bu defa dünyanın en çok yardım yapan ülkesi oldu. Ayrıca Türkiye insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da birinci oldu. Listede Türkiye yüzde 0,85 ile birinci sırada gelirken, en yakın takipçileri Norveç ve Lüksemburg için bu oran sadece yüzde 0,17'de kaldı.

135 ülkeye uzanan yardım eli

Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardımlar ulaştıran Türkiye’de en büyük görevlerden biri de İHH’ya düşüyor. Dünyanın 135 ülke ve bölgesine giden İHH sadece 2017 yılında 23.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

Gazze’den Arakan’a, Haiti’den Doğu Türkistan’a kadar dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan İHH’nın en önemli çalışmalarından biri de kurban kesimi.

İHH geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sizlerin desteğiyle 106 ülke ve bölgede 2 milyon ihtiyaç sahibine 53 bin 500 hisse kurban ulaştırdı.

Ne Yapabilirim?

26 yıldır olduğu gibi bu bayram da yola çıkan İHH, kurbanlarınızı 103 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Siz de kurban hisselerinizle bu iyilik kervanında yer alabilirsiniz.

İHH kurbanınızı dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken kurduğu iletişim ağı ile de sizi bilgilendiriyor.