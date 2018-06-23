Ahmet Musri 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 8'nci sıradan millet vekili adayıdır.Ahmet Musri, 1983 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Çanakkale Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Musri, daha sonra ise İstanbul Medipol Üniversitesinde Hukuk Fakültesini bitirdi. Şanlıurfa Barosuna kayıtlı avukat olarak görevini sürdüren Musri, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Ahmet Musri kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ahmet Musri kimdir? Ahmet Musri kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Ahmet Musri,Ahmet Musri kimdir,Ahmet Musri hakkında,2018 genel seçimleri,Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568215.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER