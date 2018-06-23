Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Musri 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 8'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ahmet Musri, 1983 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Çanakkale Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Musri, daha sonra ise İstanbul Medipol Üniversitesinde Hukuk Fakültesini bitirdi. Şanlıurfa Barosuna kayıtlı avukat olarak görevini sürdüren Musri, evli ve 1 çocuk babasıdır.