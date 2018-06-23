Faruk Akan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 9'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Faruk Akan, 1976 yılında doğdu. Evli ve 9 çocuk babası olan Akan, tarım işiyle uğraşıyor.