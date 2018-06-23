Cengiz İnan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 10'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Cengiz İnan, 1968 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Serbest meslekle uğraşan İnan, 4 çocuk babasıdır.