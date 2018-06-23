Cengiz İnan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 10'nci sıradan millet vekili adayıdır.Cengiz İnan, 1968 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Serbest meslekle uğraşan İnan, 4 çocuk babasıdır.
Cengiz İnan kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cengiz İnan kimdir? Cengiz İnan kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568217.aspx
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