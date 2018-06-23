Mustafa Eren 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 11'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Mustafa Eren, 1978 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Tarımla uğraşan Eren, evli ve 3 çocuk babasıdır.