Mustafa Eren 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 11'nci sıradan millet vekili adayıdır.Mustafa Eren, 1978 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Tarımla uğraşan Eren, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Mustafa Eren kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mustafa Eren kimdir? Mustafa Eren kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Mustafa Eren,Mustafa Eren kimdir,Mustafa Eren hakkında,2018 genel seçimleri,Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568218 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568218.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER