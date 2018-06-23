Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akile Yektaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 12'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Akile Yektaş, 1954 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Bursa sağlık kolejinden mezun olup hemşire olarak meslek hayatına başlayan Yektaş, yaklaşık 40 yıldır yurdun farklı kentlerinde görevini sürdürdü. Şu anda ise özel bir hastanede meslek hayatını sürdüren Yektaş, 2 çocuk annesidir.