Akile Yektaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 12'nci sıradan millet vekili adayıdır.Akile Yektaş, 1954 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Bursa sağlık kolejinden mezun olup hemşire olarak meslek hayatına başlayan Yektaş, yaklaşık 40 yıldır yurdun farklı kentlerinde görevini sürdürdü. Şu anda ise özel bir hastanede meslek hayatını sürdüren Yektaş, 2 çocuk annesidir.
Akile Yektaş kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akile Yektaş kimdir? Akile Yektaş kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568219.aspx
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