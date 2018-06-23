İbrahim Yarış 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 13'nci sıradan millet vekili adayıdır.İbrahim Yarış, 1963 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta okulu Siverek ilçesinde okuyan Yarış, Batman Sanat Okulundan mezun olduktan sonra Şanlıurfa Sanayi Sitesinde oto elektrikçi olarak çalışmaya başladı. Partisinin çeşitli kademelerinde görev alan Yarış, evli ve 6 çocuk babasıdır.
İbrahim Yarış kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İbrahim Yarış kimdir? İbrahim Yarış kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568220 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568220.aspx
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