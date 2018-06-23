Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Yarış 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 13'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İbrahim Yarış, 1963 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta okulu Siverek ilçesinde okuyan Yarış, Batman Sanat Okulundan mezun olduktan sonra Şanlıurfa Sanayi Sitesinde oto elektrikçi olarak çalışmaya başladı. Partisinin çeşitli kademelerinde görev alan Yarış, evli ve 6 çocuk babasıdır.