Kemal Eşsiz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 14'nci sıradan millet vekili adayıdır.Kemal Eşsiz, 1968 yılında Birecik ilçesinde doğdu. Tarım arazileri bulunan Eşsiz, evli ve 6 çocuk babasıdır.
Kemal Eşsiz kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kemal Eşsiz kimdir? Kemal Eşsiz kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568221.aspx
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