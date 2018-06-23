Kemal Eşsiz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 14'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Kemal Eşsiz, 1968 yılında Birecik ilçesinde doğdu. Tarım arazileri bulunan Eşsiz, evli ve 6 çocuk babasıdır.