Mustafa Niyazi Yanmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1955 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Eczacılık Bölümünü bitirmiştir. 21. Dönem Fazilet Partisi Şanlıurfa Milletvekili olarak parlamentoda yer aldı. Evli ve 4 çocuk babasıdır.