Hüseyin Dolap 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.1975’te şanlıurfa’ya bağlı Sumaklı Köyünde doğdu. İş makinesi sektöründe Şanlıurfa’da tanınan ve bilinen bir iş adamı. Saadet Partisi Eyyubiye ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Evli 3 çocuk babası.
Hüseyin Dolap kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hüseyin Dolap kimdir? Hüseyin Dolap kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568223 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568223.aspx
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