Hüseyin Dolap 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1975’te şanlıurfa’ya bağlı Sumaklı Köyünde doğdu. İş makinesi sektöründe Şanlıurfa’da tanınan ve bilinen bir iş adamı. Saadet Partisi Eyyubiye ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Evli 3 çocuk babası.