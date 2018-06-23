Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıdvan Söylemez 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1985 Ceylanpınar doğumlu. Batman Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Güneydoğu Dernekler Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Gençlik Konseyi Genel Başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası.