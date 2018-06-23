Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzzet Çiftçi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1982 Şanlıurfa doğumlu çok erken yaşlarda ticaret hayatına atıldı. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanlığı görevini iki dönemden bu yana yürütmektedir Evli ve 8 çocuk babasıdır