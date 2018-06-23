İzzet Çiftçi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.1982 Şanlıurfa doğumlu çok erken yaşlarda ticaret hayatına atıldı. Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanlığı görevini iki dönemden bu yana yürütmektedir Evli ve 8 çocuk babasıdır
İzzet Çiftçi kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzzet Çiftçi kimdir? İzzet Çiftçi kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568225 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568225.aspx
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