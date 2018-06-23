Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayşe Eroğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ayşe Eroğlu, 1983 Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde eğitimine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.