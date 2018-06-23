Ayşe Eroğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.Ayşe Eroğlu, 1983 Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde eğitimine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk annesidir.
Ayşe Eroğlu kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayşe Eroğlu kimdir? Ayşe Eroğlu kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Ayşe Eroğlu,Ayşe Eroğlu kimdir,Ayşe Eroğlu hakkında,2018 genel seçimleri,Saadet Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Saadet Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568226 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568226.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER