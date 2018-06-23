Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazım Maviş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ağustos 1971'de Sinop Boyabat'ta doğdu. Baba adı Rasim, anne adı Mesude'dir. Serbest meslekle uğraşan Maviş Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını, Türk Siyasal Yaşamında Milli Görüşün Doğuşu: MNP konulu teziyle Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalında, 1990 Sonrası İslamcılığın Değişen Siyasal Dili konulu doktora tez çalışmasını 2017 yılında tamamlamış ve doktor ünvanını almıştır. Milli Gençlik Vakfı Ankara Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı, Birlik Vakfı Ankara Şube Başkan Yardımcılığı ve MÜSİAD Ankara Şubesi Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Özel Öğretim Derneği Üyesidir. AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK yedek Üyeliğine seçildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. AK Parti Siyaset Akademisinde Demokrasi ve İnsan Hakları ve Deneyim ve Vizyon Paylaşımı dersleri verdi. Milli Görüşün Doğuşu: MNP adlı yayımlanmış 1 kitabı bulunmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde madde yazarlığı yaptı. Çeşitli gazetelerde makaleleri yayımlandı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Maviş, evli ve 3 çocuk babasıdır.