Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayhan Ergün 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Sinop Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ayhan Ergün Sinop Ayancık'ın Dibekli köyünde, 1 Ağustos 1969 yılında doğdu. İlk öğrenimini Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda bitirdi. Orta ve lise öğreniminin büyük bir bölümünü Ayancık'da gördükten sonra lise son sınıfı İstanbul Sefaköy Lisesi'nde, 1986 yılında tamamladı. Daha sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Meslek Yüksek Okulu muhasebe bölümünden okul birincisi olarak 1990 yılında mezun oldu. Bu tarihten itibaren işe atıldıktan sonra diğer taraftan da yüksek öğrenimini devam ettirdi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu. Özel sektörde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 2001 yılında serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatı alarak kendi bürosunda çalışmaya başladı. Mesleki oda ve dernek üyesi olup halen dernek bünyesinde danışma kurulu üyeliği devam etmektedir. Ayhan Ergün, AYKAD-Ayancık Kültür ve Kalkındırma Derneği kurma çalışmalarında bulundu. Daha sonra kurucu başkan olduğu derneğe yönetim kurulu başkanı seçildi. Ayhan Ergün, 2014 Yerel Seçimleri - Adalet ve Kalkınma Partisi - AK PARTİ Sinop İli Ayancık Belediyesi Belediye Başkan Adayı oldu ve seçildi. Evli ve iki çocuk babası.