Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Karadeniz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

27.08.1975 yılında Sinop’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sinop’ta tamamladı. Yükseköğrenimimi Muğla Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde tamamladı. Askerlik görevini Tokat’ta Jandarma olarak yaptı. Askerden geldikten sonra 2000 ve 2001 yıllarında Bektaşağa ve Türkeli Çatak köylerinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptı. CHP tarafından aday belirleme süreci kapsamında 29 Mart 2015 tarihinde yapılan ve 5 aday adayının yarıştığı ön seçimden en fazla oyu alarak birinci çıktı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP Sinop Milletvekili olarak seçildi. Ardından yaklaşık 4 ay sonra yapılan 7 Kasım erken seçimlerinde de partisinden aday gösterilen Karadeniz, tekrar seçilerek ikinci kez meclise gitti. .