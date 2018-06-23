Rizgin Birlik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.Rizgin Birlik, 1991 yılında Şırnak Valiliğinde memur olarak işe başladı. AK Parti'nin kuruluşunda aktif rol aldı. AK Parti Şırnak 1. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçildi. 2012'de partideki 3'üncü dönem kuralı nedeniyle ara verdi. 2015'deki seçimlerde Şırnak'tan 4. sıra milletvekili adayı gösterildi. Halen AK Parti İdil İlçe Koordinatörü olarak görev yapan Birlik, evli ve 4 çocuk babası.
Rizgin Birlik kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rizgin Birlik kimdir? Rizgin Birlik kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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