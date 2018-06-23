Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmet Yılmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

10 Aralık 1961'de Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya gelen İsmet Yılmaz, ilk ve orta okulu Gürün'de, lise eğitimini ise İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Makine Bölümünü ve 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yılmaz, 1990 yılında İsveç Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesinde Master derecesini "Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi" alanında yaptı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim dalında, Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Yılmaz, 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde denizcilik sektöründe mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdi. Yılmaz, 2011 genel seçimlerinde AK Parti Sivas Milletvekili seçildi ve 61. 62. ve 64. hükümetlerde Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 1 Temmuz 2015'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Yılmaz, 24 Mayıs 2016'da 65. hükümette Milli Eğitim Bakanı olarak görev aldı. Halen bu görevini sürdüren Yılmaz, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yılmaz, evli ve 3 çocuk babasıdır.