Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Habib Soluk 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Mehmet Habib Soluk, Sivas'ın Zara ilçesinde 1950 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Soluk, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde mezun oldu. Çeşitli kamu görevlerinde çalışan Soluk, 2005 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına, 2007 yılında da müsteşarlığa atandı. 08 Mart-6 Temmuz 2011 tarihlerinde Bağımsız Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Soluk, 61. hükümetin kurulmasıyla yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı ve 2014'te aynı bakanlıktan müsteşar olarak emekli oldu. Soluk, 01 Kasım 2015'te AK Parti Sivas Milletvekili olarak seçildi, plan ve bütçe komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 08 Haziran 2016'dan itibaren Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanlığı görevini yürütmektedir. Soluk, evli ev 3 çocuk babasıdır.