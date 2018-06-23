Semiha Ekinci 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.Semiha Ekinci, 29 Mayıs 1972 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitiren Ekinci, Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünden de mezun olan Ekinci, 2004-2008 yılları arasında Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyesi olarak görev aldı. 2008-2014 yıllarında AK Parti Sivas İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ekinci, 2009-2014 yıllarında Sivas İl Genel Meclisi üyesi olarak seçildi. Meclis başkan vekilliği, il encümenliği, plan bütçe komisyon başkanlığı ve 3 yıl da köylere hizmet götürme birliğinde encümen üyeliği yapan, Ekinci, 15 eylül 2015'te AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığına atandı.
Semiha Ekinci kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Semiha Ekinci kimdir? Semiha Ekinci kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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