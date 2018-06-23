Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rüstem Yüce 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Rüstem Yüce, 2 Mart 1974 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Suşehri'nde tamamlayan Yüce, daha sonra Bilkent Üniversitesinde Muhasebe Bölümünde okudu ve öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olarak tamamladı. 2001 yılında AK Parti Sivas Suşehri kurucu yönetim kurulu üyeliği yapan Yüce, daha sonra İlçe Başkanlığı görevi yaptı. 2004-2009 yıllarında Suşehri Belediyesinde 2 dönem meclis üyeliği yapan Yüce, 2010-2017 yılları arasında AK Parti Suşehri İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2018 yılında İl Demokrasi Hakem Heyeti Asil Üyeliği görevinde de bulunan Yüce, evli ve 3 çocuk babasıdır.