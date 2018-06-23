Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Sayan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Yaşar Sayan 1963 yılında Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Beyoğlu Okçu Musa Ortaokulu'nda tamamlayan Sayan, daha sonra Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Sayan, halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğrenimine devam etmektedir. 1983 yılından bu yana İstanbul Kadıköy'de serbest muhasebeci, mali müşavirlik görevini yürüten Sayan, spor kulübü kurucu üyeliği ve dernek yöneticiliği de yaptı. Sayan, evli ve 2 çocuk babasıdır.