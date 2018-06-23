Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Özyürek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ahmet Özyürek, 1964 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde doğdu. 1986 yılında iş hayatına atıldı. İstanbul Sivaslılar Derneği, Kangallılar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulunan ve Sivasspor Kulübünde alt yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapan Özyürek, 2002-­2007 yılında MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2007 yılında İstanbul 2. Bölge 23. Dönem Milletvekilliği adaylığı, 2007 – ­2010 arası MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2011 yılı İstanbul 2. Bölge 24. Dönem Milletvekilliği adaylığı yaptı. İş hayatına müteahhit hizmetleri ve sanayicilik dalında devam eden Özyürek, evli ve 2 çocuk babası.