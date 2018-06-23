Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaş Karasu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ulaş Karasu, 1980 yılında Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Karasu, liseyi Gelibolu'da okudu. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan Karasu, çeşitli firmalarda çalıştı ve 2007 yılında kendi mühendislik firmasını kurdu. Siyasi hayatına 1999 yılında CHP genlik kollarına girerek adım atan Karasu, 2008 yılında CHP Sivas il yönetimine girdi. 2012 yılında CHP Sivas İl Başkanı seçilen Karasu, 3 dönem il başkanlığı görevini sürdürdü. 07 Haziran ve 01 Kasım 2015 seçimlerinde CHP'den 3. sıra milletvekili adayı olan Karasu, evlidir.