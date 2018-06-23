Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Öztürk 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Sinan Öztürk, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasıyla parti içerisinde daha aktif rol almaya başladı. 2011-2012 yıllarında İstanbul İl Gençlik Kolu Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve 2012-2016 yıllları arasında Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı yapan Öztürk, 2016 yılından bu yana da Sivas Platformunda Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.