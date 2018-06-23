Sinan Öztürk 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.Sinan Öztürk, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışan Öztürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasıyla parti içerisinde daha aktif rol almaya başladı. 2011-2012 yıllarında İstanbul İl Gençlik Kolu Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve 2012-2016 yıllları arasında Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı yapan Öztürk, 2016 yılından bu yana da Sivas Platformunda Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Sinan Öztürk kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinan Öztürk kimdir? Sinan Öztürk kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Sinan Öztürk,Sinan Öztürk kimdir,Sinan Öztürk hakkında,2018 genel seçimleri,Cumhuriyet Halk Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568262 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568262.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER