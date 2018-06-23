Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malike Ejder Yolveren 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Malike Ejder Yolveren, 1962 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamlayan Yolveren, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Muhasebe, Finans ve Bankacılık alanında yüksek lisans yapan Yolveren, 1985 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak göreve başladı. Yolveren, evli ve 3 çocuk babası.