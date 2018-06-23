Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dündar Akbulut 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Dündar Akbulut, 1994 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk orta ve eğitimini Kangal Atatürk İlköğretim Okulunda, liseyi ise Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde tamamlayana Akbulut, eğitim hayatına Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfta öğrencisi olarak devam ediyor. Akbulut, CHP Çankaya 11. Olağan İlçe Kongre Delegeliği ve CHP Ankara 11. Olağan İl Kongre delegeliği de yaptı.