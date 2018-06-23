Dündar Akbulut 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.Dündar Akbulut, 1994 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk orta ve eğitimini Kangal Atatürk İlköğretim Okulunda, liseyi ise Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde tamamlayana Akbulut, eğitim hayatına Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıfta öğrencisi olarak devam ediyor. Akbulut, CHP Çankaya 11. Olağan İlçe Kongre Delegeliği ve CHP Ankara 11. Olağan İl Kongre delegeliği de yaptı.
Dündar Akbulut kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dündar Akbulut kimdir? Dündar Akbulut kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568264 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568264.aspx
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