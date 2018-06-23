Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Kılıç 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Hasan Kılıç, 1963 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kılıç, 1988 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. Aynı Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii A.Ş (ÇİTOSAN) Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başlayan Kılıç, burada 10 yıla yakın memur ve şef olarak görev yaptı. Özelleştirme sonrası yeni unvanıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna 1997 yılında naklen geçen Kılıç, halen aynı kurumda APK Uzmanı olarak çalışıyor. Kılıç ayrıca, KESK’ e bağlı Enerji Sanayi Maden Emekçileri Sendikası (ESM) bünyesinde Şube Sekreteri ve 2 dönemden beri aynı sendikanın Şube Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kılıç, bir kız babasıdır.