Ünal Polat 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Sivas Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.Ünal Polat, 1972 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta, lise öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Polat, 1995 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetim üzerine yüksek lisans yapan Polat, 1995 yılında öğretmen olarak göreve başladı. 2000-2004 yıllarında okul müdür yardımcılığı yapan Polat, 2006-2009 yıllarında da Alperen Ocakları Sivas İl Başkanlığı yaptı. Polat, 2 çocuk babasıdır.
Ünal Polat kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünal Polat kimdir? Ünal Polat kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568266.aspx
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