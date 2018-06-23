Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal Yılmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Sivas Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ünal Yılmaz, 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Yılmaz, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1994-1995 yıllarında avukatlık stajını tamamlayan Yılmaz, 1997 yılında Ankara'da avukatlık görevine başladı. 2004 yılında Sivas'ta belediye meclis üyeliğine seçilen Yılmaz, 2008-2010 yıllarında Sivas Baro Başkanlığı yaptı. 2017 yılında İyi Parti il kurucu yöneticisi teşkilat başkanı olarak görev alan Yılmaz, evli ve 3 çocuk babası.