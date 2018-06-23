Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağlayan Dikmen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Sivas Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Çağlayan Dikmen, 1979 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamlayan Dikmen, Kayseri Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi. Dikmen, daha sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde farklı şehirlerde çalıştı. Çevre Şehircilik Bakanlığında özel kalem müdürlüğü, başbakanlık müsteşarlığı özel kalem yardımcılığı ve müdür vekilliği görevlerinde de bulunan Dikmen, görevinden istifa ederek İyi Parti'den milletvekili adayı oldu. Dikmen'in yayımlanmış deneme ve romanı da bulınuyor