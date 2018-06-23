Mustafa Şentop 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. ve 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Mustafa Şentop kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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