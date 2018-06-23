Mustafa Yel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.21 Temmuz 1968'de Tekirdağ'da doğdu. Baba adı Nazmi, anne adı Servet'tir. Mülki İdare Amiri, Kaymakam, Vali Yardımcısı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. İngiltere Canterbury Yabancı Dil Eğitim Okulunda 1 yıl süre ile eğitim gördü. Tekirdağ Kaymakam adaylığı, Edirne - Süloğlu Kaymakam Vekilliği, Aydın - Yenipazar Kaymakam Vekilliği, Kırklareli - Pehlivanköy Kaymakamlığı, Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, Edirne - İpsala Kaymakamlığı, Kilis Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Tekirdağ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Tekirdağ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İyi düzeyde İngilizce bilen Yel, evli ve 2 çocuk babasıdır
Mustafa Yel kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mustafa Yel kimdir? Mustafa Yel kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568270.aspx
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