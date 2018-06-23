Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiğdem Koncagül 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

24.04.1969 yılında Tekirdağ’da doğdu. Tekirdağ Namık Kemal İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi Makine Ressamlığı Bölümü mezunudur. 2 Yıl Eskişehir Anadolu Üniversitesi Muhasebe İş İdaresi Bölümü okuduktan sonra eğitimine ara vermiştir. 2 yıllık Sosyoloji Bölümü Ön lisans mezunudur ve halen Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. 2002 yılında Tekirdağ’da atanarak Kurucu İl Kadın Kolu Başkanlığı görevine başladı. 2004-2008-2011 yılları arasında 3 dönem kongreyle seçilerek Kadın Kolu başkanlığı görevine devam etti. 2009-2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği yaptı. 2014-2015 yılları arasında Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. 25.dönem (7 Haziran 2014) Milletvekilliği aday adaylığı sürecini yaşadı. 2014 yılında Genel Merkez Kadın Kolları yedek MKYK üyeliği yaptı. İlk Siyaset Akademisi mezunudur. Parti içinde yapılan eğitim seminerlerine katılım sağladı. İngilizce bilmektedir. Evli ve ikiz kız çocuk annesidir.