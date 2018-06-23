Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mestan Özcan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

3 Ocak 1973 yılında Tekirdağ, Süleymanpaşa’da doğdum. Tüm okul hayatım bu şehirde geçti. En son Trakya Üniversitesi’nden Ziraat Mühendisi olarak mezun olduktan Sonra Eski Foça Jand. Kom. Okulunda eğitim alıp ,Mardin ili Savur ilçesinde Komando Asteğmen Tim Kom. olarak PKK terör örgütüne karşı iç güvenlik harekatına katıldım. Askerlik sonrası Gıda Yüksek Müh. Güniz Özcan ile evlendim. Elifnaz ve Serra isminde iki Kızım var. 1997 yılından beri Gıda ,Tarım ve Hayvancılık konuları ile uğraşan aile şirketlerimizde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışıyorum. 2004-2018 tarihleri arasında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundum halen Tekirdağ MÜSİAD’ ında üyesiyim 2011 yılında Ak Parti 4. Sıra Milletvekili Adayı olarak başladığım siyasi hayatıma ,teşkilatlar içinde farklı kademelerde görev alarak devam ettim. En son Ak Parti Tekirdağ İl Başkanlığın’da hem Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve son olarak da Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundum.