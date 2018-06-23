Kerim Atalay 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.01.09.1978 doğumlu, 1993 yılından beri Çorlu’da ikamet etmekte, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 2001 yılından beri avukatlık mesleğini devam ettirmekte evli ve 2 çocuk babasıdır. Daha önceki yıllarda MHP Çorlu ilçe başkanlığı görevi yaptı. 2014 yılından itibaren Ak Parti Çorlu ilçe teşkilatında; ilçe yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptı. 26.04.2018 tarihine kadar AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı yaptı.
Kerim Atalay kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kerim Atalay kimdir? Kerim Atalay kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568273 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568273.aspx
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