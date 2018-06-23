Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Öğe 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İlk, orta ve lise eğitimini Çerkezköy’de tamamlayan Öğe, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Şuan Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat bölümünde doktorasını yapıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Öğe, eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı ve tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yapmaya başladı. Yaklaşık 4 yıl AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Öğe, 26 Nisan tarihinde bu görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Öğe, evli ve 3 çocuk babasıdır.