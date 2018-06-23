Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cem Karaca 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İlk ve orta ögrenimini Çorlu’da tamamladım. 2008 yılında başlayan üniversite hayatım sonrası 2012 de hukuk fakültesinden mezun olarak avukatlık yapmaktayım. Evliyim. İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyesiyim. AK Parti ile lise yıllarında tanıştım. Üniversite teşkilatında aktif yöneticilik yaptım. 2012 yılında Çorlu Gençlik Kolları Yönetimine seçildim. 2013 yılı sonunda Çorlu Gençlik Kolları Başkanı oldum. Yaklaşık 1 yıl sonra 2014 yılı aralık ayında da İl Gençlik Kolları Başkanı oldum. Tekirdağ İl Gençlik Kolları Başkanı görevine yaklaşık 4 yıldır devam etmekteyim.