Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koray Önsel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1985 Yılında Kahramanmaraş Andırın ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1991 yılında babasının işi dolayısıyla Çerkezköy’e taşınmıştır. İlk ve orta okulu Çerkezköy’de, liseyi Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesinde okumuştur. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okumuştur. Eğitim hayatının ardından askerlik vazifesini 2008 yılında kısa dönem er olarak Kars Sarıkamış’ta yapmıştır. Sahibi olduğu inşaat ve mühendislik firmasının yöneticiliğini yapmaktadır. İş hayatının yanı sıra Çerkezköy İnşaat Mühendisleri Odası ve Velimeşe Belediye Spor’da başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Tekirdağ İnşaat Mühendisleri Odası ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelikleri bulunmaktadır. 2013 - 2016 yılları arasında MHP Çerkezköy ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştur. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP Çerkezköy Belediye Başkan Adayı olmuştur. 2016 yılından milletvekili adaylık sürecine kadar MHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. MHP Tekirdağ milletvekili adayı Koray ÖNSEL evli ve 1 çocuk babasıdır