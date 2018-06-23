Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çığır Doğu Zorlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Ankara'da 1973 yılında doğan Çığır Doğu Zorlu, ilkokulu KeşanEdirne'de, orta ve llise eğitimimi Tekirdağ'da tamamladım. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunuyum. Muhtelif dergi ve gazetelerde yayın danışmanlığı, editör yazarlık ve icra kurulu üyeliği yaptım. Tekirdağ Umumi Emlakcılar Derneği kurucu üyeliği ayrıca Tekirdağ Kara Nakilleri Ve Vasıtaları Müşavirliği kurucu üyeliği görevinde bulundum. BJK kongre üyesiyim. Türkiye’de değişik üniversite ve araştırma merkezlerinde Güvenlik Politikaları Strateji ve Sosyal politikalar alanlarında Araştırmalar ve sertifika programlarına katıldım. Yine bu alanda Tv Programları ve Konferanslar yapmaktayım. Bengütürk Tv’de periyodik olarak Terör Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Stratejist olarak programlara katılmaktayım. Sonsuztürk Stratejik Araştırmalar Derneği Kurucu üyeliği ve SONSAM İcra Kurulu Başkanlığı yaptım. Bu günlerde YENİ YÜZYIL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİNİN (YENSAM) kuruluş çalışmalarını yürütmekteyim. TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ, ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ TARİHİ ve DÜNYA MİTOLOJİSİ kitaplarını yazdım. StratejiGüvenlik Politikaları alanında birçok kitapta editör olarak imza attım. Ortaokul yıllarında girdiğim Tekirdağ Ülkü Ocaklarının her kademesinde görev yaptıktan sonra, 1998-2002 yılları arasında Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevinde bulundum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Başkanı ve Laleli Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptım. 2002-2005 yıları arasında MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. MHP'nin 18.03.2018 tarihinde yapılan 12. Olağan Kurultayında MHP MYK Üyesi seçildim. Evli, ELİF BÜRÇE ve ZEYNEP REYHAN isminde iki kız çocuğu babasıyım.