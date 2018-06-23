Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Yıldırım 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Kırcaali’den 1951 yılında göç eden dedelerim, Tekirdağ İli Hayrabolu İlçesi Küçükkarakarlı Köyü'ne yerleşmişlerdir. 1963 yılında bu köyde doğdum. İlkokulu Malkara, ortaokulu Gebze'de, lise öğrenimimi ise Tekirdağ’da tamamladım. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldum. Üniversite tahsilim sırasında "Okulda Bir Gün" ve "Ser ve Sır" adlı iki oyun yazarak, kurduğum tiyatro grubu ile sahneledim. 1992 yılı 8 Ağustos günü Muş ili'nde öğretmenliğe başladım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.