Recep Çalışkan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.55 Yaşındayım. Bulgaristan göçmeniyim. İlkokul 4.Sınıftan sonraki eğitimimi Bursa'da devam ettim. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım. Bursa Erkek Lisesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Hekim ve sağlık yöneticisi olarak Doğu Anadolu Bölgesinde, yedek subay olarak da Kırklareli'nde görev yaptım. 23 Yıldan bu yana Çerkezköy'de yaşıyorum ve ortopedi uzman hekimi olarak SSK ve devlette çalışmayı takiben şu anda özel hastanede hekim ve yönetici olarak hayatımı kazanıyorum.
Recep Çalışkan kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Recep Çalışkan kimdir? Recep Çalışkan kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568279.aspx
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