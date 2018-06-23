Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Recep Çalışkan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

55 Yaşındayım. Bulgaristan göçmeniyim. İlkokul 4.Sınıftan sonraki eğitimimi Bursa'da devam ettim. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım. Bursa Erkek Lisesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Hekim ve sağlık yöneticisi olarak Doğu Anadolu Bölgesinde, yedek subay olarak da Kırklareli'nde görev yaptım. 23 Yıldan bu yana Çerkezköy'de yaşıyorum ve ortopedi uzman hekimi olarak SSK ve devlette çalışmayı takiben şu anda özel hastanede hekim ve yönetici olarak hayatımı kazanıyorum.