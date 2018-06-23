Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhammer Varol 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Halen faaliyete devam etmekte olan 1992 Yılında kurmuş bulunduğum VAROL İNŞAAT unvanlı firmam ile müteahhitlik hizmeti vermekteyim. Tekirdağ Çorlu da Roze İnşaat kurucusuyum. Bulgaristanda kurucusu ve ortağı oldum Kondor İnşaat ve Tuna ( Dunaf ) unvanlı firmalarımla faaliyet göstermiş bulunmaktayım. Tek Rumeli TV kurucularından ve küçük ortaklığım bulunmakta. Sultangazi Balkander Trakya Rumeli Balkan Türkleri Kültür Dayanışma Derneği Sultangazi Habipler Trakyalı ve Rumeliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Plaketleri Sultangazi Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Plaketi Sultangazi Habipler Cem Evi Plaketi Şiir Fırtınası Canlı Şiir Radyosu Plaketi Sultangazi Habipler Lisesi Plaketi Sultangazi Sinoplular sosyal yardımlaşma ve kalkındırma derneği Plaketi Sultangazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 6. Bölge Ülkü Ocakları Plaketi Sultangazi Ülkü ocakları Plaketi Sivas – Zara Bektaş Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Rumeli Platformu Plaketleri Rumeli federasyonu Plaketi Rumeli konfederasyonu Plaket ve teşekkür belgeleri Sultangazi Milli Eğitim Müdürlüğü Plaket ve teşekkür belgeleri Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Plaket ve teşekkür belgeleri Sultangazi Kaymakamlığı Plaket ve teşekkür belgeleri Siyasi faaliyetler... 2009 yılında Milliyetçi hareket partisi Sultangazi belediye başkan adayı oldum 2011 yılında Milliyetçi hareket partisi 24.Dönem genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili aday adayı oldum 2015 yılında Milliyetçi hareket partisi 25.Dönem(Haziran) genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili aday adayı oldum 2015 yılında Milliyetçi hareket partisi 25.Dönem(Haziran) genel seçimlerinde Tekirdağ 6. sıra milletvekili adayı oldum 2015 yılında Milliyetçi hareket partisi 25.Dönem(Kasım) genel seçimlerinde Tekirdağ milletvekili aday adayı oldum 2015 yılında Milliyetçi hareket partisi 25.Dönem(Kasım) genel seçimlerinde Tekirdağ 3. sıra milletvekili adayı oldum Üye olduğum dernekler... Rumeli derneği, platformu, federasyonu, konfederasyonu kurucularından Trakya Rumeli derneğinin başkan yardımcısı Trakya Rumeli derneğinin başkanı Milliyetçi Hareket Partisi Sultançifliği lokali kurucu üyesi Milliyetçi Hareket Partisi Gaziosmanpaşa Yönetim Kurulu Üyeliği Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Delegeliği 1 Dönem