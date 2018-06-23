Zehra Çalışkan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.Almanya doğumluyum. 1 oğlum var. Açıköğretim Üniversitesi İktisat Fakülteis Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. Özel ve kamu hastanelerinde yöneticilik yaptım. 2016 yılında Genel Merkez’imizin atamasıyla MHP Tekirdağ İl yönetiminde İl başkan yardımcısı oldum.2017 ‘de il kongresi sonrası aynı görevimi idame ettirdim.Aynı zamanda İl Kadın Kolları Başkanlığında vekaleten görev yaptım İlçe Kadın Kollarını İlçe Kongreleri sonrasında tekrar yapılandırdık . Resmen 2017 de üyeliğim mevcuttur.
Zehra Çalışkan kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zehra Çalışkan kimdir? Zehra Çalışkan kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568281.aspx
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