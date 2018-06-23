Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay Üstün 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Tekirdağ Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1974 Çorlu doğumlu olan Oktay Üstün, İlk ve ortaöğrenimini Çorlu’da tamamladı. 1996 yılında Çorlu’da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ofisinde meslek hayatına başladı.Siyasi hayatı dışında sosyal alanda da son derece aktif olan Oktay Üstün 2000 – 2002 yılları arasında Çorlu Reşadiye Spor Kulübü Başkanlığını İcra eti. 2001 Yılında Çorlu İlçesinin en yoğun nüfusunu içinde barındıran Çorlu Reşadiyeliler Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı ve 2006-2013 yılları arasında Çorlu Süleyman Peker Uncular İlköğretim Okulu’nun okul aile birliği başkanlığı görevini icra etti. 2014 Yılında Çorlu’dan Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Adayı Oldu. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Oktay Üstün halen mali müşavirlik ofisi işletiyor.