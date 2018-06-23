Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlhami Özcan Aygun 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

24.01.1969’da Edirne İli Havsa ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Edirne’nin Havsa ilçesinde yaptı. 1987 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinin Tarla Bitkileri Ana Bilim dalına kayıt yaptırdı. 1991 yılında Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaparak 1994 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi unvanını aldı. Halen doktora yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. İş hayatına, Tekirdağ'da kurulu olan Önder Çiftçi Projesinin tohumluk üretimi ıslahı ve pazarlaması konusunda olmak üzere Ziraat Mühendisi olarak başlamıştır. 25.07.1995 yılında Trakya Tarım ve Veterinerlik Tic. Ltd. Şti.'ni kurdu. Ziraat Mühendisler Odası Tekirdağ Şube Başkan Yardımcılığı, Tekirdağ Spor Başkan Yardımcılığı, Kızılay, THK, Tekirdağ Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Tekirdağ Atlıspor ve Geleneksel Okçuluk Spor İhtisas Kulübü derneğinde Onursal üye, Engelsiz Yaşam Derneği üyesi ve Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı birçok sivil toplum örgütünde çalıştı. 2008-2010 ve 2011-2012 yılları arasında Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu üyeliği ile 2011-2012 yılları arasında Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. Siyasal yaşamına 1995 yılında Tekirdağ Merkez İlçe üyesi olarak başladı. CHP Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2001-2003 yılları Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 2004 yılında CHP’den Tekirdağ Belediye Başkanı adayı oldu. 7 Haziran-1 Kasım Yerel-Genel Seçimlerinde Tekirdağ'da 25-26.dönem 4.sıra milletvekili adayı oldu. 2013-2018 yılları arasında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 01.04.2018 tarihinden itibaren üyesi olduğu Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden 2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde CHP’den aday olması sebebiyle yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.