Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Candan Cüceer 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

4 Mayıs 1973’te Malatya Hekimhan’da doğdu. Babasının adı Hacı, annesinin adı Sultan’dır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy’de Sağlık Bakanlığı kadrosunda hekim olarak çalıştı. İşyeri hekimi olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği ve yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği üyeliği, Tabip Odası üyeliği görevlerini üstlendi. 24,25,26. Dönem Tekirdağ Milletvekili olarak mecliste bulundu. 27. Dönem milletvekilliği için tekrar Tekirdağ İlinden aday gösterildi. Candan YÜCEER Orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.